Intossicazione da funghi, in aumento i casi nel Vercellese

E' allarme intossicazione da funghi sul territorio vercellese. A lanciarlo è l'ispettorato micologico dell'Asl di Vercelli, che segnala una serie di casi arrivati al pronto soccorso sia al Sant'Andrea di Vercelli sia a Borgosesia.

I casi di intossicazione da funghi - precisano dall'ispettorato - quest'anno già raggiunto il numero di interventi effettuati in tutto il 2023, ma con un numero di persone coinvolte maggiore sia per il consumo di funghi non commestibili, che per il consumo di funghi commestibili in modi non appropriati.

Proprio per questo l'ispettorato dell'Azienda sanitaria locale ricorda che è attivo il centro di controllo micologico per il controllo dei funghi raccolti, aperto alla popolazione.

"Consigliamo vivamente di usufruire di questo servizio - precisano dalla struttura -, completamente gratuito, così da evitare spiacevoli conseguenze".



