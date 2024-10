Incendio in ex palazzo Fiat a Torino, due condanne

Due condanne a otto mesi sono state pronunciate dal tribunale per l'incendio che il 2 marzo 2021 devastò l'ex palazzo Fiat di corso Ferrucci, provocando il collasso parziale della struttura. Gli imputati erano persone legate all'azienda che si stava occupando, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, delle opere di impermeabilizzazione: il primo aveva l'incarico di coordinatore della sicurezza, il secondo è l'operaio che avrebbe utilizzato un cannello, vicino a sacchi contenenti materiale di risulta, in maniera definita 'incauta'. A sostenere l'accusa è stato il pm Francesco La Rosa, che aveva contestato il disastro e l'incendio colposo.

L'edificio è di proprietà di una società con sede a Metz, in Francia, che è stata indennizzata.



