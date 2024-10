Colazione a Casa Casorati, navetta gratuita da Torino a Pavarolo

Venerdì 1 novembre, alle 11, a Pavarolo, nella casa che fu di Felice Casorati, in via Maestra 31, si terrà una colazione e conversazione tra l'artista Luisa Rabbia, l'architetto e artista Maurizio Cilli e lo scrittore e curatore Gianluigi Ricuperati, in occasione della presentazione del catalogo, edito da Prinp Editore, della mostra in corso allo Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo The Beginning", sulle opere di Luisa Rabbia in dialogo con Huma Bhabha, Ross Bleckner, Gianni Caravaggio, Mario Diacono, Jason Dodge, Scott Grodesky, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, Claudio Parmiggiani e Beatrice Pediconi. Questo weekend sono gli ultimi due giorni di apertura al pubblico della mostra, sabato 2 e domenica 3 novembre, dalle 15 alle 18, a ingresso libero. Anche l'evento di venerdì 1 novembre è a ingresso libero. Per riservare il posto museocasoratipavarolo@gmail.com, entro il 30 ottobre.

Ci sarà la possibilità di usufruire di una navetta gratuita da Torino, con partenza alle 10,15 da Torino, in piazza Vittorio Veneto angolo via Giulia Di Barolo e rientro alle 13,15 con fermate in piazza Gran Madre e nei pressi dell'ingresso di Artissima, all'Oval Lingotto. Prenotazione obbligatoria, entro il 30 ottobre, a turismo@comune.pavarolo.to.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA