Biella, esercitazioni militari in Baraggia a novembre

Tornano le esercitazioni militari nella Baraggia Biellese. Per dodici giorni nel mese di novembre l'area della Baraggia tra Massazza e Candelo sarà vietata all'accesso.

Il Comune di Candelo ha emesso una ordinanza in cui si ricorda il divieto di accesso nella zona del poligono Candelo-Massazza. Non si potrà accedere e transitare nei giorni del 5,6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 novembre dalle 8 fino alle 18 e nei giorni del 7, 14, 21, 28 novembre dalle 8 alle 24. La zona interessata sarà delimitata da bandieroni rossi.



