Torino si veste di tennis per le Nitto Atp Finals

Torino e il Piemonte sono pronte a vestirsi di nuovo di tennis e di blu e giallo, il dress code per novembre. Con 'Silence please... Let's start the match' torna il calendario di eventi che Città, Regione e Camera di Commercio, con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, organizzano in occasione delle Nitto Atp Finals.

Dal 9 al 17 novembre piazze, strade, musei, atenei e il Fan Village, quest'anno aperto a tutti con un biglietto 'ground ' a scopo benefico, saranno il teatro di talk, degustazioni con 30 Maestri del Gusto, mostre, visite guidate e animazione diffusa.

Piazza Castello si conferma location principale, con la cupola geodetica di Casa Tennis, mentre l'Archivio di Stato ospiterà Casa Media e Casa Gusto, con degustazioni benefiche a favore di Fondazione Ricerca Molinette.

Fra le novità, nuove location di eventi come il Mauto e il Politecnico, e il Grand Opening Show musicale dell'8 novembre con Marco Mengoni, Madame e Blanco, preceduto il giorno prima dal Blue Carpet con gli 8 campioni. Sabato 16 novembre sarà invece la Notte del Tennis e la domenica le Ogr ospiteranno The Final set Atp Party. A vestire la città, i colori delle Finals su ponti, palazzi e sulla Mole Antonelliana, un video mapping sulla Biblioteca Nazionale e le tradizionali palline giganti.

L'evento sarà raccontato anche grazie a una campagna di comunicazione e al progetto di video storytelling realizzato dall'agenzia Mate col coinvolgimento di numerosi artisti della musica. Di un "progetto di sistema e di territorio, una delle cose che mettiamo sul tavolo per conquistare i prossimi 5 anni delle Finals" parla il sindaco Stefano Lo Russo, mentre l'assessore regionale Andrea Tronzano ricorda l'investimento fatto dalla Regione per l'evento, "11 milioni in 5 anni.

L'abbiamo fatto convintamente perché è un evento che fa bene al territorio".

"Per Camera di Commercio - aggiunge il vicepresidente Nicola Scarlatelli - è un momento imperdibile per raccontare il territorio fatto da tutte le nostre imprese", mentre Paolo Damilano, vicepresidente della Commissione tecnica di gestione delle Atp Finals sottolinea che con gli appuntamenti collaterali "mettiamo a disposizione del territorio questo grande evento che è il nostro orgoglio, un viaggio bellissimo iniziato 4 anni fa che Torino ha contribuito a rendere un successo straordinario".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA