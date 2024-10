Al Museo della Montagna di Torino due nuove mostre

Per la Torino Art Week 2024 il Museo Nazionale della Montagna di Torino inaugura due nuove mostre. Dal 31 ottobre si potranno visitare Walking Mountains, che pone al centro il cammino come gesto culturale e politico e Era come andare sulla Luna. K2 1954, dedicata ai 70 anni dalla storica spedizione italiana al K2. Entrambe le mostre si inseriscono nella celebrazione del 150esimo anniversario del museo.

Walking Mountains sarà accompagnata da performance pubbliche che si terranno a Torino e negli spazi del Museomontagna tra novembre 2024 e giugno 2025, per portare il messaggio della mostra all'esterno. Il progetto rende omaggio a Hamish Fulton, fondatore della Walking Art, che sostiene il cammino come unico modo autentico di vivere la natura e difenderne i diritti, ispirandosi a principi di ecologia profonda e alle tradizioni delle culture indigene. La prima performance, una communal walk con Fulton, si terrà il primo novembre al piazzale Monte dei Cappuccini.

La mostra Era come andare sulla Luna. K2 1954 racconta la spedizione italiana sul K2 sotto un punto di vista inedito. Dopo l'anteprima di maggio al Trento Film Festival, la mostra trova ora la sua cornice ideale a Torino, Capitale della Cultura d'Impresa 2024. Curata da Leonardo Bizzaro, Roberto Mantovani e Vinicio Stefanello, si concentra sugli aspetti meno noti dell'impresa del 31 luglio 1954, mettendo in luce il prima e il dopo della scalata, con particolare attenzione al contributo delle aziende italiane, che progettarono e produssero in breve tempo una serie di materiali e attrezzature innovativi.

Attrezzature, fotografie, pubblicità, giornali e registrazioni dell'epoca, sono al centro dell'esposizione che si conclude con un'installazione artistica del collettivo D20 Art Lab.



