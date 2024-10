Un albero per la salute all'ospedale Mauriziano di Torino: il 29 ottobre alle 15.30, nella sala consiglio dell'ospedale, si terrà la cerimonia di donazione di un giovane albero. A seguire avverrà la messa a dimora nel Giardino parlante interno all'ospedale. L'evento fa parte del progetto nazionale "Un albero per la salute" dell'arma dei carabinieri raggruppamento biodiversità in collaborazione con la Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti). La pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica.

In questa ottica la Fadoi ritiene fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza dell'approccio olistico "One Health" (una sola salute) secondo cui la salute delle persone e la salute dell'ecosistema sono tra loro legate indissolubilmente.

Su queste basi è nato il progetto "Un albero per la salute".

Parteciperanno Roberto D'Angelo, Maria Carmen Azzolina, Diego Poggio, Gianlorenzo Imperiale, Valerio Cappello, Antonio Rinaudo, Franco Frasca, Andreana Bossola, Claudio Norbiato ed i primari e Direttori dell'ospedale Mauriziano.



