Stadio Grande Torino, città pronta a valutare proposte acquisto

La questione del rinnovo della concessione dello stadio Olimpico Grande Torino al club granata presieduto da Urbano Cairo, è stata tra gli argomenti del Consiglio comunale di oggi. L'assessore allo Sport Domenico Carretta ha risposto a un'interpellanza del capogruppo M5s Andrea Russi.

"L'interlocuzione con il Torino Calcio è eccellente e costante, la nostra collaborazione riguarda anche progetti che esulano dal calcio. - ha detto Carretta - La cosa certa è che il 30 giugno 2025 scadrà la concessione (dello stadio Olimpico Grande Torino, ndr), ma si tratta di una data che non rappresenta la fine di un rapporto, bensì il rilancio di una storia e di una realtà a cui nessuno vuole mettere fine ma che, al contrario, la Città intende preservare. Bandiremo una nuova concessione, - ha aggiunto - ma se nel frattempo dovessero arrivare offerte di partenariato o di acquisto le valuteremo scrupolosamente".

"A questo punto è importante sapere cosa farà la Città e cosa farà il Toro - commenta il consigliere Russi -, se lo stadio rimarrà la casa del Toro e a quali condizioni, perché il canone risale a 10 anni fa e non è più un canone attuale. Il mio auspicio è che il Toro abbia uno stadio di proprietà - conclude Russi -, per i suoi tifosi, per la storia che ha".



