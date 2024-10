Regione Piemonte, corsi di guida sicura per neopatentati

La Regione Piemonte prosegue l'iniziativa dei corsi di guida sicura destinati ai neopatentati residenti in Piemonte. L'obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani conducenti e ridurre i rischi alla guida.

Ad oggi, sono già circa mille i neopatentati iscritti, di cui 572 hanno completato il corso. Un'opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni, che hanno conseguito la patente di tipo B dopo il 1 gennaio 2019.

I corsi si svolgono nel centro di guida sicura MotorOasi Piemonte di Susa (Torino) e prevedono sia una parte teorica che una parte pratica, per imparare le tecniche di guida sicura in un ambiente controllato. La quota di partecipazione per ogni iscritto è di 48,72 euro, mentre il restante importo è finanziato dalla Regione, che ha stanziato 490.000 euro per garantire la partecipazione di 2.500 neopatentati.

Oltre all'iscrizione individuale, la Regione Piemonte invita le scuole e gli istituti scolastici a promuovere l'iniziativa tra i propri studenti e a organizzare iscrizioni cumulative. Le scuole possono prenotare date riservate per i propri gruppi, permettendo ai ragazzi di partecipare insieme. Per l'iscrizione basta accedere alla piattaforma regionale e, una volta effettuato il pagamento, prenotare la data direttamente sul calendario online del centro MotorOasi Piemonte.

"La sicurezza stradale dei nostri giovani - dichiara Marco Gabusi, assessore alle Infrastrutture e trasporti - è una priorità assoluta per la Regione Piemonte. I numeri dimostrano che l'iniziativa è apprezzata e ora l'obiettivo è di continuare a sensibilizzare il maggior numero possibile di neopatentati, affinché acquisiscano maggiore consapevolezza e competenze nella guida".



