Procura generale e Regione studiano percorso su carenze organici

La Regione Piemonte e la Procura generale della Repubblica di Torino stanno studiando la possibilità di un partenariato per affrontare le "gravi criticità conseguenti alle scoperture negli organici del personale amministrativo degli Uffici giudiziari". Lo rende noto il procuratore generale di Torino, Lucia Musti, dopo la riunione che si è tenuta negli uffici della Procura generale.

Alla "riunione tecnica" hanno partecipato il capo di gabinetto del presidente della Regione Piemonte, il dirigente responsabile del personale della Regione, il procuratore generale, l'avvocato generale e il dirigente amministrativo della Procura.

"La Regione Piemonte - afferma, in una nota, Lucia Musti - ha dimostrato ampia e piena disponibilità, nonché sensibilità istituzionale al grido di dolore della Procura Generale".

La Procura Generale - prosegue Musti - si impegna a farsi parte attiva e promotrice di ogni iniziativa volta a creare le condizioni, anche attraverso l'interlocuzione con il ministero della Giustizia e con il Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria per alleviare le criticità".

Regione e Procura Generale hanno convenuto "sull'elaborazione di un serrato cronoprogramma di lavoro anche fissazione di prossimi incontri, riscontrando la piena disponibilità della Regione".



