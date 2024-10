Da Bolaffi la 'Primavera' di Salvo e un raro arazzo di Boetti

Insieme a un disegno di Gustave Klimt, opere storiche di Salvo e Alighiero Boetti, una scultura in terracotta di Ligabue: sono oltre 250 i lotti protagonisti di un'asta di arte moderna e contemporanea, in programma martedì 5 novembre in Sala Bolaffi a Torino e in modalità internet live sul sito di Aste Bolaffi.

L'asta sarà preceduta dall'esposizione che, a partire da giovedì 31 ottobre fino al giorno dell'asta, permetterà ad appassionati e collezionisti di ammirare le opere da vicino durante la settimana torinese dell'arte.

Il disegno di Klimt (stima 28-35mila euro) è uno dei diciotto studi realizzati nel 1898 per il ritratto della dama viennese Sonja Knips esposto al Belvedere di Vienna. Protagonista della prima grande retrospettiva italiana a lui dedicata (dal 1 novembre alla Pinacoteca Agnelli a Torino) e reduce dalle recenti aggiudicazioni stellari nelle aste internazionali. Salvo è presente in catalogo con "Primavera", uno dei suoi paesaggi più tipici (stima 75mila-90mila euro). Di Boetti ci sono il raro arazzo "Segno e disegno" del 1978, tra i suoi primissimi lavori (stima 280mila-350mila euro), e la penna a biro su carta intelata "Mimetismo" del 1979 (stima 75mila-90mila euro).

Ligabue è presente con una scultura in terracotta, "Albero con cane e gatto", pezzo unico eseguito nel 1952-1953 nella fornace Vecchia di Luzzara con l'argilla della golena del Po (stima 30mila-40mila euro). Tra i top ci sono anche "Dentro e fuori" di Emilio Scanavino (stima 70mila-100mila euro), "Grigiorosso nero" di Carla Accardi (stima 25mila-35mila euro), lavori di Mario Schifano, Mario Merz, Franco Angeli ed Emilio Isgrò ("Il nome di Carmen" 1970, stima 18mila-25mila euro). Impreziosiscono la proposta disegni di Felice Casorati e Amedeo Modigliani, tra cui "Tête tournée", punta di piombo su carta del 1911 (stima 30mila-50mila euro). Nella sezione dedicata a multipli ed edizioni, spiccano due pannelli serigrafati su tela da Giacomo Balla con farfalle in movimento e fiori futuristi provenienti da Casa Balla a Roma (stima 10mila-15mila euro), oltre a serigrafie di Andy Warhol della serie "Ladies and Gentleman" (stima 8mila-12mila euro).



