A Torino cerimonie religiose e concerti per ricordare i defunti

Come ogni anno Torino celebra la commemorazione dei defunti con una serie di iniziative religiose e culturali nei cimiteri cittadini, che saranno aperti dalle 8.30 alle 17.30 fino al 3 novembre, con linee dei bus potenziate e servizio interno di navetta gratuito. I principali appuntamenti sono, il primo novembre alle 15.30, al cimitero Parco, la messa officiata dall'arcivescovo Roberto Repole e il 2 novembre, alle 9.15, la cerimonia istituzionale della Città al cimitero Monumentale, dove alle 15.30 l'arcivescovo celebrerà la messa. Tornano, poi, i momenti musicali della rassegna 'Appuntamenti con il ricordo', mentre per il 2 novembre Afc ha organizzato un concerto al Sacrario dei caduti della grande guerra alla Gran Madre, che un recente accordo col ministero della Difesa ha dato in custodia alla Città.

"Ricordare quelli che non ci sono più accanto, ma che hanno fatto parte della nostra vita dandole senso e valore, permette di rinnovare quella comunione che rimane vera anche oltre la morte - ricorda l'assessora ai Servizi cimiteriali, Chiara Foglietta -. Fare memoria è necessario ed è un impegno che ci prendiamo tutto l'anno, anche cercando di far vivere i cimiteri come luogo di cultura e confronto". "Questi sono i giorni del ricordo delle persone care, un rito condiviso con la comunità che trova nel fare ricordo le proprie radici", aggiunge il presidente di Afc Andrea Araldi, mentre l'ad Carlo Tango ricorda, tra i progetti in via di realizzazione, la sala del commiato, "la prima sala pubblica in città, un segnale importante per il rispetto della pluralità delle convinzioni".





