Maltempo: Torino, chiusi i Murazzi del Po

Per via del maltempo è stata disposta a Torino in via cautelativa la chiusura dei Murazzi del Po, che nel corso della mattinata sono stati parzialmente allagati dalle acque. Lo annuncia il Comune in una nota in cui informa che in città "i livelli di tutte le altre aste fluviali rimangono all'interno delle rispettive soglie di guardia e, inoltre, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare". Per quel che riguarda il Po, all'inizio della mattinata la centralina dei Murazzi indica che il livello del fiume aveva raggiunto i 2,91 metri, ancora al di sotto comunque, della soglia considerata 'di guardia'. Sono stati segnalati degli allagamenti anche nella zona delle Molinette, dove le acque hanno invaso una passerella pedonale.

"La Protezione civile della Città di Torino - prosegue la nota - continua a monitorare attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e il livello dei fiumi nelle prossime ore.





