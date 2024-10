Otto famiglie sono rimaste isolate a Ponti (Alessandria) in località Carmenna, nel Monferrato alessandrino, per un allagamento della strada legato alle piogge degli ultimi giorni. Tutti sono in contatto telefonico con l'amministrazione comunale.

Sempre a Ponti è stata segnalata l'esondazione del fiume Bormida con allagamento del campo sportivo.



