Inter: Zielinski, eravamo 4-2 e dovevamo vincere

"Ho giocato in questa posizione da regista due-tre volte in nazionale, non è proprio la mia naturale però siamo in emergenza e il mister mi ha chiesto questa cosa, l'ho accettata e giocherò ovunque mi dirà il tecnico. Oggi potevamo fare qualcosa in più, abbiamo preso gol con troppa facilità e ci dispiace. Eravamo sul 4-2, dovevamo vincere". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus.

"Sul terzo gol dovevamo pressare di più e fare fallo, sappiamo che la Juve ha qualità e gamba, hanno giocatori che dribblano bene. Gli abbiamo concesso spazio e alla fine hanno pareggiato - ha aggiunto il polacco -. Napoli squadra da battere? Certo, ma siamo anche noi una grande squadra e faremo di tutto per vincere, per rendere felici i nostri tifosi interisti. Tutti vogliono vincere, hanno vissuto l'anno scorso delle cose bellissime e spero succeda. Tutte le squadre sono complicate da battere".



