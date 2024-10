Inter: Inzaghi, delusi ma dovevamo portarla a casa

"C'è tanta delusione, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i quattro gol presi, perché prendere quattro tiri perché di fronte avevamo la Juve, ma non quattro gol. Giocavamo contro una squadra che in quattro partite aveva preso un gol su rigore, e stasera doveva prenderne 7-8. C'è amarezza, meritavamo ampiamente di vincere.

Da allenatore devo essere lucido, da domani ne parliamo. Ho visto occhi tristi, c'è dispiacere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo il pareggio contro la Juventus.

"Avremmo dovuto fare il quinto gol, non ci sono state avvisaglie fino al gol di Yildiz. È un momento così, dobbiamo lavorare di più e meglio - ha aggiunto Inzaghi -. Devo fare di più soprattutto io che sono l'allenatore. C'è delusione e rabbia, ma dobbiamo anche guardare le cose fatte bene. C'è frustrazione, è normale: così non mi era mai capitato, dovevamo portarla a casa".



