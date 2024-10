Tenta di rapire bambino di due anni, arrestato a Torino

È accusato di aver tentato di portare via un bambino di due anni un uomo di 46 anni, senza fissa dimora e di origini nigeriane, arrestato dai carabinieri a Torino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori è entrato in un un centro commerciale per il bricolage in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città, ha preso il piccolo e ha cercato di fuggire. Il padre del bambino lo ha rincorso ed è nata una colluttazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno trovato l'uomo in forte stato di agitazione, denudato e armato di una bottiglia. I militari dell'Arma sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo. Al momento le accuse per il 46enne sono di tentato sequestro di persona, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.



