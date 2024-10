Silicon Box, 'a Novara faremo fabbrica più moderna di Singapore'

La fabbrica che la Silicon Box costruirà a Novara "sarà più avanzata di quella nata appena un anno fa a Singapore: l'obiettivo è creare chip meno costosi e più veloci". Lo ha detto Bj Joon Han, ceo dell'azienda asiatica che oggi ha accolto la delegazione italiana e piemontese in visita allo stabilimento a Singapore, in occasione della missione istituzionale del Piemonte per la tappa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci.

"Italia e Singapore sono insieme con una visione di futuro e una prospettiva di benessere e creazione di posti di lavoro", dice il viceministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

"L'investimento di Silicon Box prosegue e in queste settimane è in corso da parte dell'azienda la scelta del progettista che dovrà realizzare lo stabilimento in Piemonte. - spiega Alberto, presidente della Regione Piemonte - La dichiarazione di investimento strategico da parte del governo prelude alla nomina del commissario che consentirà di rispettare i tempi e procedere con i lavori. Nel frattempo è atteso a breve il via libera dell'Unione Europea per concretizzare questo importante investimento che coinvolge il nostro territorio per creare innovazione, sviluppo e posti di lavoro".

Silicon Box è stata protagonista anche nella serata che il Piemonte ha organizzato a bordo di Nave Amerigo Vespucci durante la quale i Cavalieri del Tartufo e dei vini d'Alba, che hanno una loro delegazione a Singapore, hanno nominato Cavaliere Onorario dell'Ordine albese l'imprenditore Byung Joon (BJ) Han, co-fondatore e Cco dell'azienda specializzata nella produzione di semiconduttori.

"Abbiamo scelto di essere qui - ha sottolineato Cirio - da un lato per consolidare la nostra capacità di attrarre investimenti di cui Silicon Box è l'esempio più recente e dall'altro per continuare a promuovere le nostre eccellenze. Stiamo dimostrando nei fatti che manifattura e innovazione da un lato e enogastronomia e cultura dall'altro non sono tra loro in contraddizione ma sono anzi la cifra strategica grazie alla quale stiamo facendo crescere il Piemonte nel mondo".



