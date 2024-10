Roma-Langhe Monferrato, ad Alba il primo treno espresso

E' arrivato questa mattina alle 8.20 in stazione, ad Alba, il primo treno turistico Espresso Langhe Monferrato organizzato da Fs per collegare Roma ad Alba e al suo territorio in occasione dei tanti eventi enogastronomici autunnali, a partire dalla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

In programma due corse andata e ritorno, la prima il 25 e il 27 ottobre, la seconda il 31 ottobre e il 3 novembre. Partenza da Roma Termini il venerdì sera alle 19.57 e arrivo ad Alba il sabato mattina, con tre fermate intermedie: Acqui Terme, Nizza e Asti. Il ritorno parte da Alba alle 19.00 e arriva a Roma alle 6.33.

Ad accogliere in stazione il sindaco Alberto Gatto con il vice sindaco e assessore al Turismo Caterina Pasini, l'assessore a Mobilità urbana e trasporti pubblici Edoardo Fenocchio e il direttore dell'Atl Bruno Bertero.

"Ringrazio Fs per l'importante iniziativa che permette di collegare la Capitale ad Alba e alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba in uno dei periodi di maggiore afflusso turistico dell'anno. - commenta Gatto - È stato un piacere vedere scendere dal treno, praticamente al completo, così tante persone. Ringrazio anche l'Atl che si è spesa per questo progetto e che offre un servizio fondamentale per i nostri visitatori. Come primo cittadino, però, - prosegue Gatto - non posso dimenticare i pesanti disagi che hanno subito in questi ultimi tempi i nostri pendolari che utilizzano il treno per lavoro o per studio. Crediamo in questo mezzo di trasporto e stiamo lavorando in sinergia con Regione e Rfi per farlo diventare un servizio puntuale, moderno e affidabile".



