Maltempo, allagamenti nell'Ovadese e in periferia di Alessandria

Le forti piogge stanno creando i primi problemi in provincia di Alessandria, in particolare nelle frazioni di Silvano d'Orba nell'Ovadese, dove la Protezione Civile segnala allagamenti sulla strada della Pieve (verso Pieve Superiore) e in quella per i Bacchetti; il corso d'acqua è tracimato in Valle Cochi. Disagi anche nella vicina Castelletto d'Orba e nella stessa Ovada.

Monitorato speciale il Rio Lovassina, alla periferia di Alessandria e nella piana della Fraschetta. Volontari della Protezione Civile sono impegnati soprattutto nel sobborgo di Spinetta Marengo dove, ancora una volta, acqua e fango hanno invaso le strade. Inevitabili le polemiche dei residenti, 'sfiniti' da una situazione che si ripete a ogni allerta.





