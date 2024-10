Devastano negozio e cercano la cassaforte, presi dai carabinieri

Tre ventenni hanno devastato un negozio di telefonia, nel quartiere torinese di San Donato, dopo esserci entrati di notte scardinando la saracinesca poi hanno puntato alla cassaforte sul retro per svaligiarla. Ma l'allarme collegato al 112 ha fato intervenire sul posto tre pattuglie di carabinieri. In un primo momento sembrava che il negozio fosse vuoto perché i ladri si erano nascosti, i miliari hanno finto di crederlo e di allontanarsi, così il terzetto è uscito dal retro del locale per fuggire ed è stato fermato. Gli arrestati, in flagranza di reato per tentato furto aggravato, hanno 20, 21 e 22 anni, sono tutti di origine nordafricana; avevano due coltelli a serramanico, con lama di 7,5 e 0 centimetri, una bottiglietta spray al peperoncino, con le linguette di sicurezza rotte e verosimilmente pronta all'uso.



