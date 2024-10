Cane antidroga nelle scuole, proseguono controlli ad Alessandria

Etna, un cane pastore belga Malinois in servizio alla Polizia Locale di Alessandria, ha condotto agenti e carabinieri alla ricerca di droga nelle classi, nei corridoi e negli spazi comuni dell'istituto superiore 'Vinci-Nervi-Fermi-Migliara': è stata recuperata una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale. Si è trattato di uno dei tanti controlli previsti dal progetto di educazione alla legalità condiviso con i dirigenti scolastici della provincia.

"E' necessario - sottolinea il preside Giuseppe Ferina - assicurare il benessere degli alunni e rassicurare le famiglie, nel rispetto delle leggi che impongono di tenere a freno i comportamenti devianti degli adolescenti. Lo dobbiamo fare in quanto comunità scolastica ed educante".



