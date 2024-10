'Barolo en primeur', da record 4/a edizione dell'asta benefica

Quasi un milione di euro raccolti alla 4/a edizione di 'Barolo en primeur', l'asta benefica promossa da Fondazione Crc Donare Ets e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Dall'assegnazione di 14 barrique da 200 litri della vendemmia 2023 sono stati ricavati 987 mila euro, che saranno utilizzati per il restauro di edifici storici, iniziative culturali, promozione dell'arte, educazione dei più giovani, aiuto alle persone con disabilità, ricerca medica, crescita del sistema welfare, assistenza a madri in difficoltà. Con i fondi delle tre precedenti edizioni di 'Barolo en primeur' si arriva a 3 milioni e 358 mila euro.

All'asta, che si è tenuta ieri sera al Casello di Grinzane Cavour e in collegamento con la sede Christie's di New York e il prestigioso circolo 67 Pall Mall di Londra, sono state battute le 14 barrique con il Barolo della Vigna Gustava, vicino al Castello, e che daranno vita ognuna a 270 bottiglie; e 10 lotti comunali di Barolo e Barbaresco, con 1.229 bottiglie donate da oltre 80 cantine del Consorzio, e infine il Tonneau del Presidente da oltre 400 litri.

Resta, infine, la quindicesima barrique, che verrà battuta il prossimo 10 novembre all'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, sempre al Castello di Grinzane Cavour in live streaming con Hong Kong. In questo caso il ricavato sarà devoluto alla charity internazionale Mother's Choice, che opera dal 1987 in favore dei bambini orfani e delle giovani madri in difficoltà.

Il ricavato dei lotti comunali andrà invece a sostenere le infrastrutture e l'innovazione didattica della Scuola Enologica di Alba e progetti di altri enti locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA