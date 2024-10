Vendemmia a Torino e Portici Divini, dal 26 ottobre 8/a edizione

Ottava edizione, dal 26 ottobre al 16 novembre de 'La Vendemmia a Torino - Grapes in Town' e "Portici Divini", promossa dalla Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino, il supporto di Camera di commercio di Torino, con il coordinamento di Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte. La manifestazione è organizzata da Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus.

I temi caratterizzanti dell'edizione 2024 - è stato spiegato dagli organizzatori - sono "inclusività e sostenibilità.

L'obiettivo è di promuovere un'agricoltura responsabile e un'industria vinicola capace di abbracciare l'intera comunità, superando barriere e puntando a un impatto ambientale ridotto".

Tr i primi appuntamenti in agenda, domenica 27 ottobre, la visita guidata di Coltivabile, il progetto di impresa sociale creato dall'Associazione Autismo e Società, che include due vigne coltivate da persone autistiche o con disabilità intellettive.

La sostenibilità e il cambiamento climatico saranno il fil rouge di due convegni a Torino: "In clima veritas", in collaborazione con Earth Day Italia, il 6 novembre; con la start up Citiculture e il coinvolgimento di Politecnico e Disafa il 7 novembre, al Museo Regionale di Scienze Naturali, "Una vite alla volta: seminiamo il cambiamento. Rigenerazione, innovazione e inclusione attraverso la viticoltura urbana per le città del futuro".

A Mondovì (Cuneo) il 1* novembre il talk "Vignaioli custodi del territorio", nell'ambito di "Calici e Forchette", in collaborazione con la Fivi Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, In collaborazione con Atl Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, Alexala, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Distretto turistico dei Laghi, visite speciali alle cantine in occasione.

Piazza Solferino a Torino ospiterà tre giorni di incontri culturali e degustazioni.

Nel programma della rassegna anche masterclass, cene gourmet nei migliori ristoranti e wine experience nelle enoteche e nei locali piemontesi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA