Unc, oltre il 30% dei piemontesi fatica a risparmiare

Oltre il 30% dei piemontesi non riesce a risparmiare.

E' quanto emerge da un'analisi dell'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori. "In calo dell'1,5% a ottobre 2024 anche la spesa, dopo un quadrimestre comunque positivo. A preoccupare sono soprattutto l'inflazione e il rischio di forti oscillazioni di energia e carburante, stante l'ingresso nella stagione fredda, per via dell'accentuarsi dei conflitti in Medio Oriente".

A scendere è anche il potere d'acquisto della classe media, che "in Piemonte registra in media nell'ultimo bimestre una perdita dello 0,8%. - spiega Polliotto - In crescita del 6% i nuclei familiari alle prese con difficoltà economiche, e del 28% quelli che versano in condizioni di disagio grave".

Circa tre famiglie su dieci, in Piemonte, risultano impossibilitate a crearsi sacche di risparmio, dato cui fa riscontro una diminuzione degli acquisti che interessa soprattutto il settore arredamento (-7,6%), lavori edili (-13,8%) e due ruote per comprare motoveicoli (-17,8%). Meglio, invece, per caldaie (+18,5%) e impianti fotovoltaici (+26,8%)", conclude la presidente di Unc Piemonte.



