Sestriere, conferita cittadinanza onoraria ai carabinieri

L'Arma dei Carabinieri è stata insignita della cittadinanza onoraria del Comune di Sestriere, il più alto d'Italia a 2.035 metri di altitudine, nel Torinese.

La cerimonia si è svolta questa mattina nella sala conferenze dell'ufficio del turismo, alla presenza delle autorità locali, dei bambini delle scuole e di numerosi residenti.

"È con grande orgoglio e profonda soddisfazione che accettiamo questo riconoscimento - ha detto il generale di Divisione Andrea Paterna, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - perché siamo consapevoli dell'importanza non di qualche carabiniere, ma di intere generazioni di carabinieri nella storia di Sestriere, di come siano riusciti a guadagnarsi il diritto di far parte della vita di questa comunità, al pari dei nativi e dei residenti".

"Siamo onorati di insignire della cittadinanza onoraria l'Arma dei carabinieri - ha sottolineato il sindaco Gianni Poncet - per tutto quello che è stato fatto dal dopoguerra ad oggi. I vari comandanti che si sono susseguiti, e oggi in primis il maresciallo capo Giovanni Barberis, e tutti i carabinieri che prestano e hanno prestato servizio a Sestriere ci hanno aiutato a superare i vari momenti difficili della nostra comunità".

Nella targa consegnata al generale Paterna si legge: "All'Arma dei Carabinieri di Sestriere, presente sul territorio dal 1946, esprimiamo la nostra riconoscenza per il costante supporto dimostrato nei confronti di questa comunità", con particolare riferimento al "preziosissimo supporto garantito durante lo svolgimento degli eventi sportivi internazionali".

Durante la cerimonia è stato ricordato il Luogotenente Piero Micheletti, che ha prestato servizio per 35 anni alla stazione di Sestriere.



