Rapinarono un loro coetaneo sul treno, sei minori denunciati

I carabinieri di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) hanno denunciato sei minori, stranieri e residenti nella provincia di Varese, per rapina aggravata in concorso. Ad agosto 2023, a bordo di un treno tra Milano e Domodossola, all'altezza di Baveno, avevano aggredito due ragazzi, anche loro minorenni, sottraendo a uno di loro il portafogli e gli auricolari dello smartphone.

I militari sono risaliti a loro analizzando le immagini di videosorveglianza a bordo del treno e condividendo le informazioni raccolte con i colleghi delle altre forze di polizia tra Milano e Verbania.

Due dei sei giovani sono risultati minori di 14 anni all'epoca dei fatti e, per questo, non sono imputabili. Gli altri, che avevano tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Torino. Sono tutti incensurati, tranne uno che ha un precedente per rissa tra bande giovanili.





