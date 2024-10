Maltempo, evitare attività in montagna e vicino ai corsi d'acqua

Massima attenzione negli spostamenti in auto, da effettuare, nel fine settimana solo in caso di necessità, e astenersi da attività all'aperto in montagna e specie nei pressi dei corsi d'acqua. Sono le raccomandazioni della prefettura di Torino, on relazione al bollettino meteo diramato da Arpa Piemonte che prevede l'intensificazione dalla serata odierna delle piogge.

Oggi il prefetto Donato Cafagna ha sensibilizzato i sindaci dell'area metropolitana, le forze dell'Ordine e gli enti proprietari e gestori delle strade e dei servizi essenziali "affinché sia ulteriormente rafforzata l'attività di monitoraggio sul territorio e di controllo sui corsi d'acqua, i bacini idrici e siti interessati da movimenti franosi e vengano elevate le misure di prevenzione a tutela della popolazione e del territorio".

La situazione "è costantemente seguita dalla Prefettura, in stretto contatto con i Vigili del Fuoco, i Centri Operativi Misti comunali, la Protezione Civile regionale e l'Arpa Piemonte".



