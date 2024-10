L'infanzia vista attraverso l'obiettivo di Vallinotto

Una lettura penetrante dell'infanzia, sviluppata negli anni e raccolta in diverse parti del mondo. Così viene presentata la mostra fotografica 'Siamo stati tutti bambini' del fotoreporter torinese Mauro Vallinotto, ospitata nelle sale del Castello degli Orsini di Rivalta.

Una cinquantina gli scatti in esposizione, suddivisi in quattro sezioni tematiche - giocare, imparare, crescere e abitare - ciascuna dedicata all'indagine di altrettanti diritti fondamentali dei più piccoli: l'accesso all'istruzione, il diritto a una casa sicura, l'importanza del gioco, il ruolo della famiglia e della collettività.

"Il potente sguardo della fotografia di Vallinotto ci invita a profonde riflessioni su noi stessi - spiega l'assessora alla Cultura Nicoletta Cerrato - sui bambini che siamo stati e sugli adulti che siamo, sulla società che abbiamo costruito e su ciò che dobbiamo impegnarci a cambiare".

"Non a caso ospitiamo questa mostra in uno dei nostri luoghi del cuore - sottolinea il sindaco Sergio Muro - il castello con la sua biblioteca rappresenta una 'piazza sociale', dove i bambini e le famiglie sono ogni giorno ospiti e protagonisti, in nome di una cultura che vogliamo accessibile e inclusiva, perché i diritti dell'infanzia non rimangano soltanto una vuota enunciazione".

Si tratta della terza personale di Vallinotto a Rivalta, dopo 'Matti' nel 2018, dedicata agli internati negli ospedali psichiatrici, e 'Rivalta 69' nel 2019, che ha immortalato le lotte operaie e le conquiste sociali degli anni Sessanta.

La mostra è visitabile fino al 30 novembre con ingresso libero.



