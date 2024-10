'IA per città sostenibili', Premio Lagrange-Crt a Marta González

Marta C. González dell'Università della California Berkeley, è stata insignita del Premio Lagrange - Fondazione Crt 2024 per i suoi studi pionieristici nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pianificazione urbana sostenibile. La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, al Binario 3 delle Ogr.

González, docente di pianificazione urbana e ingegneria civile-ambientale, è stata premiata per il suo innovativo approccio che combina scienza delle reti e IA per analizzare le dinamiche urbane.

La ricercatrice americana ha sviluppato modelli matematici basati su big data per studiare la mobilità urbana, l'integrazione dei veicoli elettrici e la prevenzione degli incendi boschivi. È stata tra i primi ricercatori a utilizzare dati da dispositivi di tracciamento su larga scala per elaborare modelli di mobilità quotidiana nelle aree metropolitane.

"Convertiamo i dati in conoscenza - ha spiegato González - per indirizzare gli interventi nelle città utilizzando metodi di fisica statistica potenziati dall'Intelligenza Artificiale". Il suo lavoro è considerato particolarmente significativo per le politiche che mirano a ridurre le disparità nella qualità della vita urbana.

"In questo momento storico - ha aggiunto la scienziata - abbiamo bisogno di nuovi modelli per rendere le città più vivibili e meno inquinate".



