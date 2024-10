Atc, in 4 anni 200 cantieri e 500 milioni di investimenti

Oltre 200 cantieri in 20 comuni in 168 condomìni di edilizia sociale, 68 dei quali amministrati direttamente, per un totale di 3.200 alloggi, con un investimento che supera i 500 milioni di euro, di cui circa 300 milioni nei complessi amministrati da Atc. E' l'impegno messo in campo dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale tra il 2021 e il 2024 per riqualificare le case popolari di Torino e dell'area metropolitana, raccontato nel volume 'Passione popolare. Piano straordinario per il rinnovamento strutturale e ambientale dell'edilizia sociale 2021 - 2024'.

"Abbiamo mosso attraverso questi fondi lavoro per una stima fra i 10 e i 15 mila addetti", spiega il direttore generale, Luigi Brossa, mentre il vicepresidente dell'Agenzia, Fabio Tassone, evidenzia che "gli interventi hanno permesso di rendere più efficiente dal punto di vista energetico e consolidare le parti strutturali di circa un terzo del patrimonio Atc, con un risparmio medio per alloggio di circa 6052 kWh all'anno di energia proveniente da fonti non rinnovabili, pari a 3 mila docce calde o a una percorrenza di 30.000 km con un'auto elettrica, con una riduzione dei consumi di circa il 50%".

"L'impegno dell'Agenzia ha consentito di ristrutturare molti edifici, ma soprattutto di ridare vita e dignità a interi quartieri", sottolinea il presidente di Atc, Emilio Bolla: "Non ci fermiamo qui. - assicura - Bisogna guardare avanti, abbiamo ancora da fare perché i quartieri di edilizia popolare rappresentano storie importanti e sono una sentinella fondamentale di quello che è necessario fare".

Alla presentazione c'era anche l'assessore regionale Maurizio Marrone che ha parlato di "interventi straordinari che rappresentano anche un fattore di riqualificazione urbana e sociale e fanno parte di un percorso che continua ancora. Sono tante le criticità da affrontare e non ci fermiamo qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA