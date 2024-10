Anpas compie 120 anni, monumenti in arancione in Piemonte

La storia centenaria del volontariato italiano si tinge di arancione. Il 24 ottobre, in occasione della prima Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze, l'Anpas ha celebrato i suoi 120 anni di attività con un'iniziativa che ha coinvolto l'intero territorio nazionale.

In Piemonte, dove operano oltre 10mila volontari, monumenti e edifici simbolici si sono illuminati con il colore distintivo dell'associazione. Dalla Mole Antonelliana di Torino alla Cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara, passando per l'Obelisco di Rivoli e il Castello di Grinzane Cavour, le città hanno reso omaggio all'impegno dei volontari.

"La storia di Anpas è la storia di migliaia di persone comuni che, con dedizione e spirito di servizio, hanno fatto la differenza nelle loro comunità - ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte - Il volontariato non è solo un gesto di generosità, ma un vero e proprio strumento di partecipazione e cambiamento sociale". "Ogni giorno, i nostri volontari dimostrano che anche le azioni più semplici possono avere un impatto straordinario. È grazie al loro impegno costante e alla loro capacità di fare rete che Anpas è in grado di rispondere ai bisogni del territorio, promuovendo valori di solidarietà e inclusione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Sono loro la forza e l'esempio a cui tutti noi ci ispiriamo", ha concluso Sciortino.



