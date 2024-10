Alessandria aderisce al progetto Turismabile della Consulta Cpd

La Città di Alessandria ha aderito al progetto 'Turismabile' della Consulta per le Persone in Difficoltà, già attivo in Piemonte da alcuni anni. E' stato redatto un manuale di rapida consultazione per i tour operator che accompagnano turisti con necessità specifiche.

In questi giorni 6 ospiti - italiani e stranieri - hanno soggiornato in città ed è stata loro proposta una visita con itinerario sugli aspetti attrattivi culturali. Con un focus sui simboli alessandrini, a cominciare dal Cappello Borsalino.

L'opuscolo fornisce percorsi verificati dal Servizio Inclusive manager con le associazioni di disabilità, il supporto di Alexala, Monferrato travel, Terre di Fausto Coppi e Quarto Piemonte.

Per gli addetti ai lavori è disponibile 'Diamoci una mano', testo per chiedere collaborazione per l'organizzazione delle visite, il trasporto disabili, hotel e ristoranti totalmente accessibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA