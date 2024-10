Al Polo del 900 'I grandi maestri della cultura italiana'

Al Polo del '900 martedì 29 ottobre parte la rassegna 'I grandi maestri della cultura italiana' che punta a mettere in dialogo figure di spicco del mondo culturale con studenti delle scuole superiori, ma sono aperti al pubblico.

Gli ospiti racconteranno il secolo scorso attraverso incontri dedicati a temi come la musica, il teatro, la letteratura, l'arte.

Il primo appuntamento della rassegna - martedì, 29 ottobre alle 10 - ospita Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a lungo presidente del Museo del Cinema di Torino e noto critico cinematografico italiano. Attesi nelle prossime settimane Michele dall'Ongaro, compositore, musicologo, conduttore radiofonico, in passato direttore artistico dell'Orchestra Nazionale della Rai e attualmente Sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia (il 26 novembre). A seguire Michele Cortelazzo, professore emerito di Linguistica italiana all'Università di Padova e accademico ordinario dell'Accademia della Crusca (il 2 dicembre). A chiudere questa prima tornata di ospiti, Paolo Conte, cantautore e polistrumentista di culto famoso in tutto il mondo (il 6 dicembre).



