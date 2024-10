Aggredisce due donne a Novi, ventiquattrenne ai domiciliari

Ha 24 anni il giovane arrestato dai Carabinieri per aggressioni a 2 donne a Novi Ligure (Alessandria).

Il primo intervento - come ricostruito in una nota - è in via Pietro Isola, in una mattina di agosto, vicino a un bar, vittima una cinquantaseienne buttata a terra e palpeggiata, Soccorsa e accompagnata in ospedale, la donna aveva riportato lesioni guaribili in oltre un mese. Aveva descritto l'aggressore, indicandolo come più che ventenne.

Iniziate le ricerche, i militari avevano scoperto che un uomo, con gli stessi abiti, aveva tentato di colpire - con le stesse modalità - una 54enne che stava prelevando a un bancomat lì vicino. Acquisite le immagini delle telecamere cittadine e di altre di vigilanza privata, i carabinieri hanno ricostruito l'intera dinamica delle due aggressioni.

Il ventiquattrenne è finito agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.



