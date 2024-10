Acquedotto Valle Orco, abbattuto ultimo diaframma della galleria

E' stato abbattuto l'ultimo diaframma della galleria a servizio del nuovo acquedotto Smat della Valle Orco, realizzata per consentire il superamento del contrafforte roccioso a Sparone, nel Torinese. La frantumazione della roccia è stata effettuata con l'utilizzo di esplosivo.

La costruzione della galleria, lunga 295 metri, ha impegnato con continuità dieci persone per oltre tre mesi di lavoro. Gli effetti delle esplosioni sull'ambiente circostante sono stati monitorati installando un misuratore di vibrazioni sull'abitazione in linea d'aria più vicina.

All'interno del tunnel verranno posate la tubazione dell'acquedotto, quella fognaria ed un cavidotto per il passaggio della linea dati. "I cantieri stanno procedendo con regolarità, compreso quello del potabilizzatore di Locana - ha spiegato il presidente di Smat, Paolo Romano - stiamo portando avanti una grande opera che sarà conclusa in due anni per rispettare i tempi del Pnrr".



