IoLavoro si conclude con la visita a sorpresa di Calderone

Si è conclusa con la visita a sorpresa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, l'edizione autunnale di IoLavoro, la più grande manifestazione del Piemonte.

Calderone, insieme al vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, ha visitato lo stand del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quello dell'Inps, di Regione Piemonte, prima di concedersi un passaggio presso l'area delle 11 Accademie di filiera, vera novità di quest'anno.

Anche la 67esima edizione della manifestazione italiana, che sta per compiere 20 anni, ha visto una robusta partecipazione: sono state 9.700 le persone che, fra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre hanno frequentato gli spazi allestiti al Lingotto Fiere. Ad accoglierle più di 5.300 proposte occupazionali (1.600 si sono aggiunte alle 3.700 iniziali) rese disponibili da oltre 130 realtà presenti per fare recruiting: 90 aziende e 42 agenzie per il lavoro, oltre ai Centri per l'impiego piemontesi, al servizio Eures, che promuove la mobilità europea, e Collocamento mirato, dedicato a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette.

"IoLavoro rappresenta un modello virtuoso di incontro tra domanda e offerta, e questi risultati dimostrano come il Piemonte sia in prima linea nel creare opportunità reali per i nostri giovani e per tutti coloro che cercano un'occupazione. Le oltre 5.300 offerte di lavoro sono la migliore risposta a chi invoca fallimenti e predica disfattismo: il Piemonte ha nel suo tessuto industriale, nel dinamismo delle sue imprese e nelle competenze dei lavoratori, le migliori garanzie per un futuro all'altezza della sua storia. Crediamo fermamente in questo territorio" ha sottolineato Chiorino.

Prossimi appuntamenti a Biella il 15 novembre e Asti il 28 novembre.



