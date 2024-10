In cantina ha una serra per coltivare marijuana, arrestato

Un ragazzo di 20 anni residente a Verbania è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e produzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto nove barattoli contenenti circa 680 grammi di sostanza. Il giovane, inoltre, in cantina aveva allestito una rudimentale serra per la coltivazione, con lampade a led ultravioletti, sistema di temporizzazione per la luce e ventole per il ricircolo dell'aria, all'interno della quale i carabinieri hanno trovato due piante. Nella stanza accanto, dove le piante venivano essiccata, si trovava un deumidificatore.



