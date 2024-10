Fisg, chiusura del Palacurling è un enorme dispiacere

La chiusura per tutto il 2024/2025, del Palacurling di Pinerolo, comunicata ieri dal Comune, "è un enorme dispiacere per il nostro comitato regionale che per mesi ha incessantemente lavorato, sottotraccia e non, affinché si potesse trovare un accordo tra le parti che garantisse agli atleti di non perdere il loro impianto di allenamento". Così, in una nota, il comitato piemontese della Fsig, secondo cui il provvedimento comporta il "chiaro danno" poiché si tratta "di un impianto strategico per la Federazione in termini di promozione, sviluppo, progetti sul territorio e come Centro Federale".

"Nel pieno rispetto della legittima decisione politica, l'auspicio - conclude la nota del comitato regionale della Fisg - è che al più presto possa partire la nuova procedura di affidamento dell'impianto, in modo da non penalizzare oltremodo decine di ragazzi e ragazze che amano il curling".

L'attuale concessione per la gestione del Palacurling scade a fine novembre. "Le tensioni sorte dalle passate stagioni attorno al mondo del curling pinerolese, ma soprattutto l'assenza di proposte percorribili per la proroga della gestione, rendono estremamente fragili gli equilibri per la conduzione di un impianto energivoro e costoso come il Palacurling", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA