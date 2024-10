Fabbriche Aperte, sono oltre 11.000 le prenotazioni

Sono oltre 11.000 le prenotazioni arrivate per l'iniziativa Fabbriche Aperte, la tre giorni che si apre domani e si conclude sabato 26 ottobre. Un evento unico, che vede 140 aziende del territorio aprire le porte per accogliere migliaia di visitatori. L'assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, ha effettuato una preview presso Avio Aero e Silco (in provincia di Torino), due delle aziende aderenti all'iniziativa Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore.

Protagonista dell'evento, le cui quattro precedenti edizioni hanno consentito a oltre 21.500 cittadini di apprezzare le eccellenze economiche e tecnologiche regionali, è il valore della cultura d'impresa e in particolare quello della "fabbrica" come elemento imprescindibile della ricchezza sociale, imprenditoriale e professionale del Piemonte. L'evento Fabbriche Aperte, co-finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è anche l'occasione per rendere evidenti ai cittadini i diversi modi di utilizzare al meglio le risorse europee del Fesr.

"Questa massiccia partecipazione - commenta Tronzano - è la conferma di un interesse che cresce sempre più per questa iniziativa. Fabbriche Aperte giunta alla quinta edizione, permette al grande pubblico di visitare ben 140 stabilimenti, su tutto il territorio regionale, aperti straordinariamente per l'occasione, in modo da consentire la conoscenza diretta dei luoghi della produzione industriale e vedere la capacità di tradurre idee e progetti in processi e prodotti di eccellenza, affermando l'immagine della nostra regione come territorio della manifattura intelligente, dell'innovazione e del saper fare.

Nell'anno in cui Torino è capitale della Cultura d'Impresa un risultato che testimonia il valore del nostro sistema produttivo".



