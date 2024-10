Euridome, una luce per la Consulta e l'l'Unione Industriali

Euridome, l'installazione luminosa di Erik Saglia promossa da Unione Industriali Torino e Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e prodotta da Artissima, entra a far parte del circuito Costellazione di Luci d'Artista. Con questo intervento, i promotori celebrano l'assegnazione a Torino del titolo di Capitale della Cultura d'Impresa 2024.

Euridome sarà installata sulla facciata dell'edificio sede dell'Unione Industriali Torino e Consulta, in via Fanti 17, dal 25 ottobre, giornata inaugurale di Luci d'Artista, e continuerà a essere fruibile dal pubblico nel tempo.

Erik Saglia (Torino, 1989) ha ideato questa nuova installazione site specific in continuità con l'ultima serie di opere da lui realizzate, Manifesti Satellite, ispirata ai satelliti naturali del sistema solare. L'artista ricrea una cosmogonia fatta di linee che si incrociano, si curvano, si sommano e si sottraggono fino a creare trame che possono diventare contenitori di conoscenza. Un movimento orbitale intorno alla facciata della palazzina dell'Unione Industriali Torino - in cui ha sede anche la Consulta fin dalla sua fondazione nel 1987 - evoca le attrazioni e le influenze dei satelliti generate dal pianeta d'appartenenza, il quale, in questo caso, promuove attraverso la cultura, lo sviluppo del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA