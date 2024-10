Dal 25 al 27 ottobre è Alessandria Film Festival

Giunto alla sesta edizione, dal 25 al 27 ottobre sarà 'Alessandria Film Festival'. Fondato da Stefano Careddu e Lucio Laugelli, è diretto da quest'anno da Luca Ribuoli, regista alessandrino vincitore di 2 Nastri d'Argento e autore di serie tv per Sky ('Call my agent - Italia') e Rai ('L'allieva', 'La mafia uccide solo d'estate').

Rappresenta l'ideale chiusura dell''Ottobre Alessandrino - Mese del Cinema', proponendo numerosi eventi, ospiti, attività didattiche per i più piccoli, spettacoli.

Domenica dalle 15 alle 19, al Teatro Alessandrino maratona di cortometraggi internazionali in concorso. In giuria Pilar Fogliati (presidente), Alberto Basaluzzo, Gualtiero Burzi e Marta Gastini. I vincitori del Miglior corto, Miglior attrice, Miglior attore e Premio del pubblico riceveranno Il Cappello del Cinema, personalizzato da Borsalino. Chiuderà la serata la proiezione di 'Zamora' di Neri Marcorè, presente accanto alla protagonista Gastini.

L'Alessandria Film Festival, poi, con il Museo del Cinema di Torino, proporrà un evento nella notte di Halloween del 31 ottobre. Nella chiesa di San Francesco, in corso di restauro, Paolo Spaccamonti e Ramon Moro eseguiranno la colonna sonora originale del film muto 'Vampyr' di Carl Theodor Dreyer, capolavoro del 1932.



