Comitato sicurezza pubblica per la prima volta fuori Torino

Questa mattina a Ivrea, nell'aula magna del liceo Gramsci, si è svolto per la prima volta fuori dalla Prefettura di Torino il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Donato Cafagna.

L'incontro, al quale hanno partecipato oltre cinquanta sindaci del Canavese, è servito per far lanciare un progetto di confronto e dialogo sulle tematiche della sicurezza, con il coinvolgimento dei Comuni e delle realtà sociali, economiche e sindacali. Tra gli obiettivi anche quello di dare vita a uno strumento operativo agile su tutte le tematiche riguardanti la sicurezza che favorisca lo scambio informativo tra soggetti istituzionali e della società civile.

"Mi sono posto il problema di avere un rapporto diretto con il territorio, con i cittadini e con i sindaci che sono il primo riferimento - ha spiegato il prefetto - per questo motivo abbiamo deciso di avviare una sorta di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica itinerante. Normalmente sono i sindaci che vengono a Torino a raccontare i loro problemi: ho trovato che fosse giusto che fossimo noi a portarci sul territorio per dare anche fisicamente il segnale della nostra vicinanza a sindaci e cittadini". La scelta di Ivrea non è stata casuale perché si tratta del territorio più distante rispetto a Torino, "un territorio che ha problemi di sicurezza in senso ampio", ha sottolineato il prefetto. Tra i temi al centro del dibattito furti, baby gang, sistemi di videosorveglianza, lotta allo spaccio, ruolo delle polizie locali e attività educative e sociali da promuovere tra i giovani.



