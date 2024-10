Carnevale Ivrea, presentata l'immagine ufficiale del 2025

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ha presentato questa sera il manifesto ufficiale dell'edizione 2025. Protagonista il carro da getto e gli aranceri, una scelta che va in continuità con l'immagine di grande successo che ha caratterizzato l'edizione 2024. Sarà quindi ancora una volta la battaglia della arance a rappresentare la festa nella sua immagine ufficiale. Il manifesto sarà utilizzato per promuovere la prossima edizione a livello nazionale e internazionale. L'artista autore del manifesto, come lo scorso anno, è Joey Guidone. Il processo creativo ha visto la partecipazione corale di tutto il CdA della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.



