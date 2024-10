Carabinieri, il generale Galletta in visita a Verbania

Questa mattina il generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, comandante interregionale Pastrengo, si è recato in visita al comando provinciale dei carabinieri di Verbania. Accolto dal comandante provinciale, il colonnello Domenico Baldassarre, e da una rappresentanza di tutti i reparti carabinieri del Verbano-Cusio-Ossola e dell'Arma in congedo, il generale Galletta ha ricordato l'importanza dei valori fondanti del Corpo, soffermandosi sul valore della coesione tra i carabinieri come bene prezioso che permette di affrontare al meglio le sfide quotidiane per garantire il bene della collettività.

Durante la visita a Verbania il generale Galletta ha incontrato anche le autorità della provincia per un saluto.





