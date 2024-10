Animali rinchiusi, maxi-sequestro dell'Oipa nell'Alessandrino

Otto cani, due gatti, un cavallo, una capra e 30 volatili da cortile sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell'Oipa di Alessandria, in collaborazione con Asl e veterinario multizonale Alessandria-Asti, che li ha trovati rinchiusi e in condizioni molto precarie.

I cani - bagnati per la pioggia, con le ciotole piene d'acqua piovana e fango - erano in condizioni disperate, magri, detenuti in due box fatiscenti e non regolamentari, con cucce di legno gravemente degradate. Altrettanto preoccupanti le condizioni del cavallo e della capra, rinchiusi in un locale sporco con galline, oche e tacchini, in un ambiente infestato da rifiuti, porte, retri di lette e suppellettili. Assenti le norme minime per prevenire incendi e allagamenti.

Vista l'irreperibilità dei proprietari e l'urgenza della situazione, le guardie zoofile hanno contattato il magistrato per avere l'autorizzazione ad accedere. Con il supporto del sindaco hanno chiamato un fabbro per aprire i cancelli.

"Tutti gli animali - spiega, in una nota, il coordinatore provinciale Oipa Cristina Destro - comprese 2 gatte gravide, sono stati trasferiti in diversi rifugi della zona. I cani erano gravemente compromessi e affetti da filariosi, lishmaniosi, parassitosi e gravi dermatiti".

I proprietari sono indagati per maltrattamento e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze.



