Un fumetto per costruire il primo ospedale di ricci in Europa

A otto anni di distanza dalla pubblicazione del bestseller "25 grammi di felicità" (Sperling & Kupfer) del veterinario Massimo Vacchetta, tradotto in 15 lingue, arriva "75 Kg di felicità", un fumetto che racconta apparentemente la stessa storia, ma in realtà ne capovolge la prospettiva: l'incontro con il piccolo riccio Ninna, che ha cambiato la vita al veterinario piemontese, viene raccontata infatti non più dal punto di vista dell'autore, ma da quello della riccina di soli 25 grammi. Nasce così il libro "75 kg di felicità. Come un grande veterinario può salvarti la vita", edito dalla casa editrice Il Pennino di Dino Aloi, che verrà pubblicato a metà novembre.

Il volume è illustrato dall'artista Roberta Morucci, con la benedizione di una leggenda del rock - il chitarrista dei Queen, Brian May, grande amante dei ricci e fondatore in Inghilterra di Centro di Recupero The Amazing Grace, che inserisce una sua dedica tra le pagine del fumetto - e del disegnatore Bruno Bozzetto che scrive la prefazione con un suo disegno. Il libro verrà omaggiato a tutti coloro che faranno un'offerta pari o superiore ai 25 euro al Centro Recupero Ricci La Ninna Il dottore dei ricci, non godendo di alcun finanziamento statale per il suo Centro Recupero Ricci La Ninna, primo ospedale in Europa dedicato a questa specie, deve inventarsene una ogni giorno. Il numero di animali sempre più in difficoltà che bussano alla sua porta, a causa dell'aggravarsi della crisi ambientale e climatica, è crescente: vengono curati nella clinica oltre quattrocento esemplari ogni anno. Mediamente soggiornano al centro circa duecento ricci, di cui la maggior parte in temporanea degenza, altri in riabilitazione.

Al Riccio Day di Corneliano d'Alba, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si potrà avere il libro autografato dai due autori e un disegno originale e personalizzato dall'artista Morucci.



