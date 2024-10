The Raibow whales, cento balene per l'ospedale Regina Margherita

Cento balene colorate dell'artista Carlo Rizzetti per la riqualificazione del reparto Week surgery dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Parte la raccolta fondi, promossa dall'associazione 'Progetto per gli Ospedali & l'Infanzia', attiva da dieci anni nell'umanizzazione degli ambienti ospedalieri, con grafiche giocose e divertenti.

Le opere realizzate in materiale plastico, sono disponibili in due formati (60 e 120 cm) e otto diverse colorazioni, sono esposte e prenotabili in varie location cittadine, tra cui la casa d'aste Wannenes, il Circolo Golf Torino La Mandria e nel negozio Y di piazza San Carlo 176, da Agorà Boutique stays in via XX Settembre 41, al Bar Guglielmo Pepe in via della Rocca 19, nella medesima via al civico 2 alla Asei Business School, e nello studio Lorenzo Perinetto & Partners in corso Matteotti 44 . L' installazione principale invece avverrà, in occasione della settimana dell'Arte torinese, nel giardino e sulla facciata di Villa d'Agliè, nella precollina torinese.

"Un progetto che concilia arte e salute. Le 100 balene ci permetteranno di proseguire nell'opera di umanizzazione dei reparti del nostro ospedale Regina Margherita - afferma Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino. "L'obiettivo è accompagnare i nostri pazienti durante il loro percorso di cure", aggiunge.

Il 2 novembre, dalle 18.30, Villa d'Agliè ospiterà un aperitivo di raccolta fondi con possibilità di ritiro delle opere prenotate. Ogni balena sarà corredata da certificato numerato e firma dell'artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA