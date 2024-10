Record di 7 milioni di ingressi nei musei del Piemonte nel 2023

Record di 7 milioni di ingressi nei musei, miglior risultato di sempre, e ripresa significativa dello spettacolo dal vivo, mentre si conferma la difficoltà delle sale cinematografiche (-28,5% di biglietti venduti rispetto al 2019) e si ravvisano alcuni piccoli segnali positivi per le biblioteche: questi alcuni dei dati della Relazione annuale "La cultura in Piemonte" 2023/2024, che evidenziano un settore in fase di recupero verso i livelli pre-pandemia.

"Emerge un paesaggio caratterizzato da importanti chiaroscuri, ma salvo alcune eccezioni non così distante dal periodo pre-pandemico" spiega Luca Dal Pozzolo, direttore dell'Osservatorio Culturale del Piemonte. Anche il 2024 si è aperto con prospettive positive: nei primi 8 mesi, il Sistema Museale Metropolitano ha superato i 4 milioni di ingressi, mezzo milione in più dello stesso periodo del 2023. Le vendite dell'Abbonamento Musei sono cresciute del 14%, con oltre 700 mila ingressi (+20%).

Nel 2023 il pubblico dei musei è aumentato del 22% rispetto all'anno precedente e del 12% rispetto al 2019, con 718 mila visitatori in più. A trainare il successo sono stati i beni del Sistema Museale Metropolitano, con la metà delle visite concentrate su Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Musei Reali di Torino e La Venaria Reale. L'Egizio, per la prima volta, ha superato il milione di ingressi (+17% rispetto al 2022, +24% sul 2019), posizionandosi al quarto posto tra i musei italiani e al 63esimo a livello mondiale. Anche il Museo del Cinema (750 mila ingressi) e i Musei Reali (oltre 600 mila visite) hanno registrato il loro miglior risultato di sempre. Il Museo della Radio e della Televisione ha raddoppiato i visitatori rispetto al 2022, mentre il Museo Lavazza si avvicina ai 100 mila ingressi annui. Un fattore chiave è stato l'aumento significativo del turismo, in particolare internazionale. Nel 2023 sono state vendute 153.380 tessere Abbonamento Musei, con cui sono stati realizzati quasi 906 mila ingressi, e 79 mila Torino+Piemonte Card, che hanno generato 340 mila ingressi.





