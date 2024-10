Premio Bob Noto assegnato Mariella Organi

Per la prima volta il Premio Bob Noto, intitolato al food photographer e consigliere di molti chef di grido, torinese, morto nel 2017, è stato assegnato a una donna: Mariella Organi, restaurant manager del La Madonnina del Pescatore di Senigallia (Ancona), La consegna del riconoscimento, associato ogni anno a un valore per cui era apprezzato Bob Noto, questa volta l'empatia, è avvenuta alla Nuvola Lavazza, a Torino, nell'ambito dell'inaugurazione di 'Buonissima', la rassegna che riunisce a Torino, dal 23 al 27 ottobre, alcuni dei principali chef italiani e stranieri, che, oltre ad essere protagonisti in cucina, raccontano l'arte culinaria al pubblico.

"È un premio che mi tocca profondamente prima di tutto dal punto di vista personale e poi professionale. - ha commentato Mariella Organi - Bob è stata una figura importante nella mia vita e in quella di Moreno. L'incontro con lui è stato molto significativo, amiamo Torino anche grazie a lui e oggi sono molto felice di vedere quanto il suo impegno trasversale per sostenere l'enogastronomia, la bellezza, l'arte e la profondità del cibo sia ancora così importante per questa città e credo che Buonissima ne sia l'eredità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA